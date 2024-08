CARBIOS und FCC Environment planen gemeinsam die Errichtung einer PET-Biorecycling-Anlage auf Basis der lizenzierten Technologie von CARBIOS in Großbritannien

Clermont-Ferrand (Frankreich) und Doncaster (England), Dienstag, 06. August (06:45 Uhr MESZ). CARBIOS , (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und FCC Environment UK ("FCC"), ein führendes Recycling- und Abfallwirtschaftsunternehmen in Großbritannien, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam die Errichtung einer PET-Biorecycling-Anlage auf Basis der lizenzierten Carbios Technologie in Großbritannien zu prüfen. FFC erklärtes Ziel ist es, durch die Erforschung neuer Prozesse und Technologien zur Herstellung von recyceltem PET (r-PET) aus PET-Kunststoffen und Textilien zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft in der Plastikindustrie beizutragen. Die Biorecycling-Technologie von Carbios ist ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung dieses Ziels. Diese Absichtserklärung bestätigt das Interesse der Abfallwirtschaft sowie der Kunststoffhersteller an einer auf der Technologie von Carbios basierten Biorecycling-Anlage in Großbritannien.

FCCs fortwährender Beitrag zur britischen Kreislaufwirtschaft

Obwohl die britische Regierung den kontinuierlichen Übergang hin zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft fördert, stagniert der Recyclingmarkt in Großbritannien seit einigen Jahren. FCC möchte seinen Beitrag dazu leisten, die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft in der Plastikindustrie voranzutreiben. Um einen wirklichen ökologischen Wandel herbeizuführen bedarf es allerdings Innovation und Investitionen. Die Erforschung des biologischen Recyclings ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen und FFC ist sehr daran interessiert, diese Technologie besser zu verstehen. Dabei baut das Unternehmen auf die durch Praxiserfahrung gewonnene Sicht auf die Vorteile der Verwendung von Enzymen für die Verarbeitung von PET, wie beispielsweise den geringeren Energieverbrauch und die bessere Kreislauffähigkeit durch eine Rückführung der Polymere in die PET-Produktion. Das innovative Depolymerisationsverfahren von Carbios ermöglicht das Recycling aller Arten von PET-Abfällen zu hochwertigem recyceltem PET, einschließlich Polyestertextilien, die bisher nur schwer zu verarbeiten waren.

Britische PET-Biorecyclinganlage für die Verarbeitung schwer zu verwertender Abfälle

Um die Umweltverschmutzung durch Plastik zu bekämpfen, hat CARBIOS eine revolutionäre enzymatische Depolymerisationstechnologie entwickelt, die ein effizientes und lösungsmittelfreies Recycling von PET-Kunststoff- und Textilabfällen zu neuwertigen Produkten ermöglicht. CARBIOS verfolgt ein ehrgeiziges Ziel und will bis zum Jahr 2035 der international führende Technologieanbieter im Bereich PET-Recycling werden. Neben der weltweit ersten industriellen enzymatischen PET-Biorecycling-Anlage, die derzeit in Longlaville, Frankreich, gebaut wird , soll diese britische Anlage PET-Abfälle verarbeiten, die mit herkömmlichen Methoden derzeit nicht recycelt werden können, wie beispielsweise gefärbte, mehrschichtige oder textile Abfälle.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: "Mit der Wertschöpfung aus Abfall stößt die PET-Biorecycling-Technologie von CARBIOS auf großes Interesse bei Abfallwirtschaftsunternehmen und beweist, dass unsere Lösung sowohl für PET-Hersteller als auch für Abfallwirtschaftsunternehmen relevant ist. Die Partnerschaft ermöglicht es Carbios über die etablierten Sammelsysteme von FCC Zugang zu Rohstoffen zu erhalten, was die Effizienz unserer nachhaltigen Lösung für Abfallverwertung erhöht und deren Wirkungskreis erweitert. Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination unserer sich ergänzenden Kenntnisse auf den jeweiligen Fachgebieten sowohl unseren Unternehmen als auch der Beschleunigung des Übergangs hin zu einer Kreislaufwirtschaft zugutekommt."

Steve Longdon, CEO von FCC Environment UK: "Um die im Umweltgesetz festgelegten Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir kreativ darüber nachdenken, wie wir den Wert von Materialien, die die Gesellschaft nicht mehr benötigt, zurückgewinnen können. Wie wir aus unserer Arbeit zur Förderung einer Kultur der Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung wissen, stellen Textilien eine große Herausforderung für unseren Sektor dar. Wir sind sehr daran interessiert, gemeinsam mit CARBIOS herauszufinden, welchen Beitrag die Technologie des Unternehmens zur Förderung der britischen Kreislaufwirtschaft leisten könnte, und ihren Platz in der Abfallhierarchie (Abfallvermeidung, Recycling, Beseitigung) auf der Grundlage solider Fakten genauer zu untersuchen."

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Über FCC Environment

FCC Environment ist ein führendes Recycling- und Abfallwirtschaftsunternehmen in Großbritannien, das ein vielfältiges Dienstleistungsportfolio anbietet, darunter die von der Sammlung von Geschäfts- und Siedlungsabfällen über Recycling und Verarbeitung bis hin zur Erzeugung von grüner Energie aus Abfällen, die nicht recycelt werden können.

Unser Ansatz besteht darin, die Menge der Abfälle, die auf Deponien landen, so zu minimieren, indem wir sie, wo immer möglich, in wertvolle Ressourcen umwandeln und Kommunen und Unternehmen dabei helfen, ihre Abfälle so effizient wie möglich und unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu entsorgen.

Wir beschäftigen mehr als 55.000 Mitarbeiter weltweit und 4.222 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, um eine breite Palette von Abfallentsorgungsanlagen zu betreiben, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Bei FCC Environment recyceln wir 1,5 Mio. Tonnen Abfall und erzeugen jedes Jahr mehr als 167 MW grüne Energie.

Unsere fünf Kerndienstleistungen:

Lösungen für Geschäftsabfälle

Kommunale Dienstleistungen

Wiederverwertung

Grüne Energie

Abfallverwertung





