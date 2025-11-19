Carbochim mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carbochim gab am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 RON beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7,0 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,0 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at