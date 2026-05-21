Carbogen Amcis (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Carbogen Amcis (India) äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,39 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,75 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,85 Prozent auf 8,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,22 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Carbogen Amcis (India) im vergangenen Geschäftsjahr 29,32 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carbogen Amcis (India) 26,28 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at