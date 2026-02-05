|
Carbogen Amcis (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Carbogen Amcis (India) hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,20 Milliarden INR gegenüber 6,82 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
