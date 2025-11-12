Carbon Streaming informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carbon Streaming hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carbon Streaming -0,310 CAD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at