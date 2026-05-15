Carbon Streaming informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carbon Streaming veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at