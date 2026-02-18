|
Carbon Studio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Carbon Studio hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Carbon Studio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,54 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Carbon Studio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 93,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,610 PLN vermeldet. Im Vorjahr waren -1,060 PLN erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Carbon Studio im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 50,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Millionen PLN im Vergleich zu 3,85 Millionen PLN im Vorjahr.
