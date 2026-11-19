Carbon Studio hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Carbon Studio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at