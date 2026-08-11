Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.08.2026 06:00:13
Carbon tax will hit EU’s budget airlines where it hurts
Plans for a wider levy could benefit the bloc’s long-haul carriers but do little for low-cost operatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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