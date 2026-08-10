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10.08.2026 06:31:29
Carborundum Universal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Carborundum Universal hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carborundum Universal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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