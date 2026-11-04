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04.11.2026 06:31:28
Carborundum Universal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Carborundum Universal hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carborundum Universal 3,94 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carborundum Universal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,69 Milliarden INR im Vergleich zu 12,98 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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