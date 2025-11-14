Carchs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carchs hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,82 Prozent zurück. Hier wurden 5,08 Milliarden JPY gegenüber 5,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

