Carchs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carchs hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 4,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at