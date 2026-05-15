Carchs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Carchs hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 15,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carchs -4,670 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 5,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,05 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -9,040 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Carchs mit einem Umsatz von insgesamt 19,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -0,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at