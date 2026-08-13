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13.08.2026 06:31:29
Carchs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Carchs hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Carchs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,20 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,200 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 4,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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