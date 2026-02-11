|
11.02.2026
Carchs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Carchs hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,060 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4,72 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
