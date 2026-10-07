Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
07.10.2026 21:57:01
Cardano Built Something Genuinely Useful. Naturally, the Price Went Down.
On Oct. 7, the Cardano Foundation announced that a new programmable token standard is live on the Cardano (CRYPTO:ADA) mainnet.
The CIP-0113 standard doesn't exactly roll off the tongue, but it adds valuable functionality to Cardano's ecosystem. It's a smart contract system for financial services, baking regulatory checks and token screening into the blockchain ledger. Crucially, the upgrade took place without executing a cumbersome hard fork.
And as I'm writing this at 2:45 p.m. ET on Oct. 7, Cardano's price is down 5.6% over the past 24 hours.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.