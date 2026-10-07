Something Holdings Aktie

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07.10.2026 21:57:01

Cardano Built Something Genuinely Useful. Naturally, the Price Went Down.

On Oct. 7, the Cardano Foundation announced that a new programmable token standard is live on the Cardano (CRYPTO:ADA) mainnet.

The CIP-0113 standard doesn't exactly roll off the tongue, but it adds valuable functionality to Cardano's ecosystem. It's a smart contract system for financial services, baking regulatory checks and token screening into the blockchain ledger. Crucially, the upgrade took place without executing a cumbersome hard fork.

And as I'm writing this at 2:45 p.m. ET on Oct. 7, Cardano's price is down 5.6% over the past 24 hours.

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