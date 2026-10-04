Cardano Is Now Part of the AI Agent Economy. Does That Make ADA a Buy?

Cardano (CRYPTO: ADA) is now equipped to participate in the artificial intelligence (AI) agent economy in crypto. In September, it became part of the official software development kit for x402, which is a new payment standard created by Coinbase and intended for use mostly by AI agents.

After the coin's decline of 71% over the last 12 months, it's clear that its holders are craving a fresh narrative to attract more capital. But, at least so far, Cardano is still not worth buying, as it hasn't proven that joining the x402 ecosystem has any actual upside for its investors.

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