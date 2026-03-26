SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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26.03.2026 10:30:00
Cardano Just Caught a Major Break From the SEC. Is It a Buy With $500 Right Now?
On March 17, the Securities and Exchange Commission (SEC) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) officially classified Cardano (CRYPTO: ADA) as a "digital commodity," thereby confirming it is not considered as a security under federal law. That's a real win because it clarifies the coin's legal status such that players with a lot of capital might be willing to invest in it or participate in its ecosystem.But 15 other cryptocurrencies got the same classification as Cardano did at the same time. So does this new regulatory guidance mean that Cardano is de-risked enough to justify a $500 investment, or is it still in a questionable competitive position?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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