Cardeon Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cardeon Registered hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cardeon Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,54 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,58 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at