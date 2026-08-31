Cardeon Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cardeon Registered präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at