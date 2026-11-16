Cardiff Oncology Aktie
WKN DE: A2P4GU / ISIN: US14147L1089
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16.11.2026 13:16:58
Cardiff: FDA Grants Fast Track Designation To Onvansertib
(RTTNews) - Cardiff Oncology (CRDF) announced the FDA has granted Fast Track designation to onvansertib in combination with FOLFIRI/bevacizumab for the first-line treatment of adult patients with KRAS- or NRAS-mutated metastatic colorectal cancer. The Fast Track designation is supported by data from the company's ongoing randomized Phase 2 CRDF-004 trial in first-line RAS-mutated mCRC.
Mani Mohindru, CEO of Cardiff Oncology, said: "We look forward to working closely with the FDA as we advance onvansertib into our planned registrational trial and bringing this potential new treatment option to patients as quickly as possible."
In pre-market trading on NasdaqCM, Cardiff shares are up 12.82 percent to $0.8192.
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