Cardiff Lexington: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cardiff Lexington hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,8 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,980 USD. Im Vorjahr waren -1,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,54 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,27 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at