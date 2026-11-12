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12.11.2026 06:31:28
Cardiff Lexington hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cardiff Lexington präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cardiff Lexington in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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