Cardiff Lexington stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cardiff Lexington veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at