Cardiff Lexington stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cardiff Lexington hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Cardiff Lexington hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,2 Millionen USD gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at