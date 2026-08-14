Cardiff Lexington stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardiff Lexington hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Cardiff Lexington vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,2 Millionen USD – eine Minderung von 22,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at