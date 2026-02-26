Cardiff Oncology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cardiff Oncology hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 USD. Im Vorjahr waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 13,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,59 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,68 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at