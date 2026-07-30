Cardinal Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cardinal Energy hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 193,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at