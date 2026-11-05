Cardinal Health Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, healthcare services company Cardinal Health, Inc. (CAH) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 to a range of $12.80 to $13.00 per share from the prior forecast in the range of $12.40 to $12.60 per share.

The company raised its guidance based on the first quarter's strong performance and its updated expectations for the remainder of the year.

In Wednesday's regular trading session, CAH closed on the NYSE at $261.93, up $8.99 or 3.55 percent.

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