Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|
01.10.2026 13:53:02
Cardinal Health Extends Pharmaceutical Distribution Agreement With CVS Health
(RTTNews) - On Thursday, Cardinal Health (CAH) said it entered into a binding Letter of Intent to extend its existing pharmaceutical distribution agreement with CVS Health through June 30, 2032.
The extension will continue Cardinal Health's current scope of pharmaceutical distribution services for CVS Health.
In connection with the renewal, Cardinal Health reaffirmed its fiscal 2027 non-GAAP EPS growth guidance of 13% to 15%, or $12.40 to $12.60 per share.
The company also maintained its long-term non-GAAP EPS growth guidance of 12% to 14%.
CAH closed Wednesday's trade at $222.5, down 0.63%. In the pre-market trading, the stock is trading at $220.48, down 0.70%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Health Inc.
Analysen zu Cardinal Health Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cardinal Health Inc.
|204,70
|-0,24%