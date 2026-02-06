|
06.02.2026 06:31:28
Cardinal Health hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cardinal Health hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 65,63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cardinal Health 55,26 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
