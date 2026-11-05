Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
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05.11.2026 12:50:05
Cardinal Health Inc Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - Cardinal Health Inc (CAH) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $554 million, or $2.38 per share. This compares with $450 million, or $1.88 per share, last year.
Excluding items, Cardinal Health Inc reported adjusted earnings of $759 million or $3.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $67.513 billion from $64.009 billion last year.
Cardinal Health Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $554 Mln. vs. $450 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $1.88 last year. -Revenue: $67.513 Bln vs. $64.009 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.80 To $ 13.00
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