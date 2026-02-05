Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|
05.02.2026 13:01:17
Cardinal Health Inc Q2 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Cardinal Health Inc (CAH) reported a profit for its second quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $467 million, or $1.97 per share. This compares with $400 million, or $1.65 per share, last year.
Excluding items, Cardinal Health Inc reported adjusted earnings of $624 million or $2.63 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.37 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 18.8% to $65.627 billion from $55.264 billion last year.
Cardinal Health Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $467 Mln. vs. $400 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.65 last year. -Revenue: $65.627 Bln vs. $55.264 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.15 To $ 10.35
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Health Inc.
|
05.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Cardinal Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|S&P 500-Titel Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Cardinal Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cardinal Health Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cardinal Health Inc.
|191,75
|6,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.