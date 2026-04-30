Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
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30.04.2026 12:50:00
Cardinal Health Inc Q3 Income Falls
(RTTNews) - Cardinal Health Inc (CAH) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $399 million, or $1.69 per share. This compares with $506 million, or $2.10 per share, last year.
Excluding items, Cardinal Health Inc reported adjusted earnings of $750 million or $3.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $60.940 billion from $54.878 billion last year.
Cardinal Health Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $399 Mln. vs. $506 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $2.10 last year. -Revenue: $60.940 Bln vs. $54.878 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.70 To $ 10.80
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