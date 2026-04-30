Cardinal Health Aktie

WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

30.04.2026 13:26:23

Cardinal Health Q3 Profit Down, Revenues Rise; Lifts FY26 Outlook; Stock Up - Update

(RTTNews) - Healthcare services company Cardinal Health, Inc. (CAH), while reporting weak third-quarter profit but higher revenues, on Thursday raised and narrowed its fiscal 2026 outlook for adjusted earnings per share.

In pre-market activity, the shares were gaining around 2.4 percent, trading at $207.71.

For fiscal 2026, Cardinal Health now expects adjusted earnings of $10.70 to $10.80 per share, representing a growth of 30 percent to 31 percent.

The company previously projected adjusted earnings in a range of $10.15 to $10.35 per share.

Pharmaceutical and Specialty Solutions segment profit growth is now expected to be 22 percent to 23 percent, higher than the prior range of 20 percent to 22 percent.

Other segment profit growth is now expected to be 36 percent to 38 percent, up from the prior range of 33 percent to 35 percent.

In the third quarter, net earnings attributable to the company totaled $399 million or $1.69 per share, 21 percent lower than $506 million or $2.10 per share last year.

The latest results reflected a $184 million pre-tax goodwill impairment in the company's Navista & ION reporting unit.

Adjusted earnings were $750 million or $3.17 per share for the period, compared to $568 million or $2.35 per share a year ago.

Operating earnings decreased 30 percent to $509 million, while adjusted operating earnings increased 18 percent to $956 million.

The company's revenue for the period rose 11.0 percent to $60.940 billion from $54.878 billion last year.

