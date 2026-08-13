13.08.2026 06:31:29

Cardinal Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardinal Health veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63,67 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cardinal Health einen Umsatz von 60,16 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,23 USD gegenüber 6,45 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cardinal Health 254,23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 222,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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