Cardinal Health: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cardinal Health präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 798,38 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 382,90 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89 709,06 Milliarden ARS – ein Plus von 29,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cardinal Health 69 106,15 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3368,07 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 2226,24 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 355 302,41 Milliarden ARS – ein Plus von 54,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cardinal Health 230 470,23 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at