Cardinal Infrastructure Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cardinal Infrastructure Group A hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,41 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,410 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Cardinal Infrastructure Group A mit einem Umsatz von insgesamt 81,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at