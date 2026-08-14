Cardinal Infrastructure Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cardinal Infrastructure Group A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,86 Prozent auf 226,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at