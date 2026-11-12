Cardinal Infrastructure Stock Plunges 61% As Q3 Results Turn To Loss

(RTTNews) - Cardinal Infrastructure Group Inc. (CDNL) plunged 61.21 percent, losing $9.18 to $5.81 on Thursday. Third-quarter revenue increased 65 percent to $201.93 million from $122.32 million, but the company reported a net loss of $10.96 million compared with net income of $10.11 million a year earlier. Net loss attributable to Cardinal was $4.40 million, versus income of $7.09 million, while loss per share was $0.21 compared with earnings of $0.22.

The stock opened at $7.59 and traded between $5.53 and $7.83, compared with the previous close of $14.99 on the Nasdaq. Volume reached 7.15 million shares, against an average of 882,935.

Gross profit declined to $10.80 million from $19.44 million, while general and administrative expenses rose to $14.71 million from $5.12 million. Nine-month revenue increased to $596.37 million from $310.24 million, but net income fell to $11.67 million from $26.20 million. The 52-week range is $5.53 to $96.40.