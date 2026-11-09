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09.11.2026 06:31:29
Cardio Diagnostics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cardio Diagnostics hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,980 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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