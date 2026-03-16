Cardio Diagnostics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cardio Diagnostics präsentierte am 13.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,80 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,710 USD beziffert. Im Vorjahr waren -9,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,01 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,03 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at