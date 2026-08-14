Cardiol Therapeutics A legte Quartalsergebnis vor

Cardiol Therapeutics A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at