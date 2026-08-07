Cardlytics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cardlytics hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cardlytics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,9 Millionen USD im Vergleich zu 63,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at