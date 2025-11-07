|
Cardlytics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cardlytics präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cardlytics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52,0 Millionen USD im Vergleich zu 67,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
