Cardlytics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cardlytics hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cardlytics mit einem Umsatz von insgesamt 56,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,20 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,950 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,910 USD je Aktie erzielt worden.

Cardlytics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 233,27 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 278,30 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at