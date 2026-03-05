05.03.2026 06:31:28

Care Property Invest SICAFI SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Care Property Invest SICAFI SA präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Care Property Invest SICAFI SA einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,58 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,690 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,19 Prozent auf 73,83 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,25 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 74,19 Millionen EUR gerechnet.

