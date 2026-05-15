Care Property Invest SICAFI SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Care Property Invest SICAFI SA hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent auf 21,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at