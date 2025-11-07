Care Property Invest SICAFI SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Care Property Invest SICAFI SA hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Care Property Invest SICAFI SA noch ein Gewinn pro Aktie von -0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,6 Millionen EUR ausgewiesen.

